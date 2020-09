La journée nationale du sport scolaire pour mieux faire connaître l’UNSS, l’USEP et l’UGSEL

La 11e édition de la Journée nationale du sport scolaire avait pour thème cette année la santé et la reprise d’activité physique. La crise sanitaire a réaffirmé le rôle essentiel de l’activité physique et sportive dans le bien-être et la santé des Français, notamment pour les plus jeunes qui ont très vite manifesté l’envie de (re)faire du sport après plusieurs semaines de confinement. La rentrée est donc sportive, y compris à l’école.

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, la ministre déléguée, chargée des Sports, Roxana Maracineanu et le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, ont participé à cinq ateliers dont deux encadrés par des élèves issus de Classes à Horaires Aménagés Sportifs d’Excellence (CHASE) affiliées au Stade français Paris Rugby.

Cette journée nationale du sport scolaire est chaque année l’occasion pour le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de mieux faire connaître les activités proposées par les associations et les fédérations sportives scolaires (UNSS, USEP et UGSEL) auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves, du monde sportif local et des collectivités territoriales.

La Journée nationale du sport scolaire est placée au cœur de la campagne ministérielle « EnVie de Sport » qui incite les Français à reprendre une activité sportive en cette rentrée, de l’opération « Sentez-vous sport ! » organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et intégrée à la « Semaine européenne du Sport » (EWoS) du 23 au 30 septembre 2020.