La gym se porte bien

Plus ancienne des fédérations françaises, la FFGym doit affronter la concurrence de nombreux autres sports qui proposent des activités proches. Avec 350 000 licenciés, en augmentation régulière, elle se porte pourtant bien même si la question de l’accès aux équipements se pose dans de nombreuses collectivités.

En 1873, la création de l’Union des sociétés de gymnastique de France (USGF) fait de la Fédération française de gymnastique (FFGym) la plus ancienne des fédérations françaises. Depuis, le terme « gymnastique » est devenu un terme générique qui regroupe une multitude d’activités. « C’est aussi notre cas. Et j’ai l’habitude de dire que la fédération est la fédération non pas de ‘‘la’’ mais ‘‘des’’ gymnastiques », souligne James Blateau, son actuel président et candidat à sa réélection.

La gym, un sport pour tous les âges

À consulter le panel des activités fédérales, et alors que les médias ne renvoient que des images de gymnastique olympique, on veut bien le croire. La fédération développe quatre activités olympiques : gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, gymnastique rythmique et trampoline ; quatre disciplines compétitives (dans lesquelles ont lieu des championnats d’Europe et mondiaux) : tumbling, gymnastique acrobatique, aérobic, teamgym (par équipe).

La gym propose des activités pour tous les âges de la vie à travers un réseau de 1 500 clubs du Baby Gym aux seniors : Juva Gym. Sans compter que la gymnastique sort des gymnases avec le freestyle et le parkour, une activité dans la lignée de « Yamakasi », ces voltigeurs des toits. Avec un certain succès comme en témoignent les 350 000 licenciés fédéraux, un chiffre en augmentation régulière. Pas si mal au moment où tout le monde propose sa ou ses gymnastiques.