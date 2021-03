"La gouvernance partagée n’est pas un vain mot !"

Missions et rôle dans le plan France relance, sport de demain... Entretien avec Agathe Barbieux, directrice du développement des pratiques à l’Agence nationale du sport.

Quelles sont vos missions au sein de l’Agence nationale du sport ?

J’occupe actuellement le poste de directrice du développement des pratiques. Le pôle Développement des pratiques est constitué de deux services : le service du développement fédéral et territorial et le service des équipements sportifs. Il regroupe douze collaborateurs. Le pôle que je dirige gère en 2021 un budget de 250 millions d’euros. Le budget total de l’agence s’élève à 363 millions d’euros.

Ma mission consiste au développement de la pratique sportive de tous les publics et sur tout le territoire. Cela se traduit par un soutien aux projets nationaux via les fédérations, ou locaux via les clubs et collectivités territoriales. Une autre mission importante est[…]