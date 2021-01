La FNOMS lance son projet fédéral

« Faire entrer la FNOMS dans une ère nouvelle, thèmes après thèmes, des cadres de référence aux modes d’actions et aux divers parcours, c’est s’astreindre à modeler une Fédération en étroite et horizontale » résonance avec son réseau territorial des Offices du Sport. C’est aussi porter à la connaissance des Offices » adhérents, des modes opératoires efficients pour développer les thèmes initiés au sein de la Fédération et susceptibles d’animer les territoires. Ils sont présentés dans le Projet Fédéral 2021-2024. »

Un projet décliné en 2 axes, 4 objectifs, 4 parcours , 11 programmes

2 axes :

L’office du sport au coeur d’un nouveau réseau fédéral collaboratif

L’office du sport l'association sportive au service de tous

4 objectifs :

Une organisation fédérale innovante

Une adhésion fédérale équitable

Des outils fédéraux avantageux et pertinents

Une nouvelle identité fédérale



4 parcours :

L'office du sport animateur sport pour tous au service des citoyens

L'atout sport santé pour tous

Développeur associatif

L'innovation au service des aps

11 programmes :

Le projet sportif territorial

Géné'sport

L'école multisports

Handi'mix

Elle en sport

Plan cms 2024

Marches rurales et urbaines

Challenge seniors

Marketing social et solidaire

Institut des dirigeants du sport

L'innovation offices du sport