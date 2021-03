La Dordogne met du sport dans son terroir

La Dordogne est, dans l’imaginaire collectif, une terre de gastronomie, associée au confit de canard et au foie gras, aux pommes de terre sarladaises, à l’huile de noix et à la truffe noire. Elle est également perçue comme une région très touristique, qui possède un patrimoine historique et environnemental riche et préservé.

Loin des clichés, on découvre en y regardant de plus près une politique sportive départementale qui se distingue par une implication très forte dans l’animation sportive des communes rurales.

La volonté est ici d’animer les zones rurales en cherchant à attirer en priorité un public non licencié dans un club sportif local (jeunes et seniors).

Pour y répondre, le département consacre trente postes d’éducateurs (Etaps) et conseillers territoriaux (Ctaps) des activités physiques et sportives (APS), auxquels il faut ajouter quarante-six surveillants de baignade recrutés chaque été et affectés dans les quatre sites départementaux de loisirs.

Un soutien appuyé au sport scolaire

Dans le cadre d’une convention avec l’inspection académique, les éducateurs sportifs départementaux interviennent dans les écoles élémentaires (cycles de huit séances avec des élèves de CM1 et CM2) pour 98 écoles et 127 classes situées en milieu rural (communes de moins de 2 000 habitants).

Dix-huit collèges et vingt-trois sections sportives sont soutenus financièrement par le conseil départemental (13 800 euros). Onze sections sportives scolaires bénéficient de l’intervention d’un éducateur sportif départemental à hauteur de deux séances hebdomadaires, sept disciplines étant ainsi enseignées dans le temps scolaire en complémentarité avec l’EPS, l’UNSS et les clubs locaux présents. Parallèlement, pour conforter cette pratique scolaire, le département alloue une subvention de 52 000 euros à l’Union nationale du sport scolaire.

Une intervention dans le temps extrascolaire

Les écoles départementales des sports (EDS) permettent aux enfants de 8 à 11 ans des communes rurales de s’initier et de découvrir gratuitement des APS. Les savoirs de base, nager et rouler à vélo, sont ici privilégiés ainsi que la maîtrise des gestes de premiers secours.

L’école des sports, accueillant 240 enfants chaque semaine, est implantée dans huit communes rurales (Agonac, Angoisse-base de loisirs de Rouffiac, Eymet, Issac, Lalinde, Le Bugue, Nontron, Saint-Cybranet). Son fonctionnement est encadré par une convention de partenariat triennale entre le département, la communauté de communes et[…]