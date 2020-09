La circulaire de rentrée sport 2020 du ministre et de la ministre déléguée

Datée du 14 septembre et cosignée par les deux ministres, la circulaire de rentrée fixe les lignes directrices de l’État. Les ministres rappellent que la période de pandémie que traverse la France a rappelé avec force, les bienfaits de la pratique sportive. « Être en bonne forme physique et mentale est essentiel pour faire face à l’épidémie. Vous devez donc veiller à ce que le sport soit accessible à tous, aux plus éloignés de la pratique, aux plus vulnérables et aux plus modestes ».

En réalité le courrier des ministres renvoie à une instruction signée du directeur des sports. Les priorités sont à mettre en perspective des nouveaux services régionaux et départementaux afin que ceux-ci soient en capacité de porter pleinement les politiques publiques du sport sur les territoires, en cohérence avec l’installation de la « nouvelle gouvernance du sport » concrétisée avec la création de l’Agence nationale du sport.

Les priorités sont les suivantes :

Développer la place du sport dans la société

- Renforcer la place du sport à l’école avec le savoir rouler à vélo, l’aisance aquatique ;

- Améliorer la santé des français et favoriser l’insertion par le sport avec l’implantation sur tout le territoire des Maisons Sport Santé (MSS), le renforcement de l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap.

Accompagner la transition écologique du sport

- Contribuer à diminuer l’impact de la pratique sportive sur l’environnement ;

- Participer aux changements des comportements en encourageant les actions de découverte de la nature et en favorisant le développement des mobilités actives et la promotion du « Mois du vélo ».

Garantir un cadre sécurisé de pratique de l'activité physique et sportive

- Garantir l’éthique et l’intégrité dans le sport avec le contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs et des exploitants, bénévoles et professionnels ; prévenir les incivilités, les violences et les discriminations ; prévenir toutes formes de conduites dopantes ;

- Poursuivre le contrôle des éducateurs sportifs, des établissements d’activités physiques et sportives et la régulation des manifestations sportives.

Améliorer la performance sportive et le sport de haut niveau et son rayonnement international

- Finaliser la réforme territoriale du haut niveau ;

- Contribuer à la refonte du cadre réglementaire de l’agrément et de la délégation ;

- Accompagner la structuration du sport féminin, notamment professionnel.

Adapter l'encadrement du sport aux nouveaux enjeux et besoins

- Accompagner les acteurs dans l’évolution de leur offre d’activités physiques et sportives ;

- Accompagner la professionnalisation des acteurs du sport ;

- Construire des certifications professionnelles adaptées aux enjeux et aux besoins.

Accompagner les acteurs dans le cadre de la nouvelle gouvernance territoriale

- Mettre en place des instances de concertation prévues par la loi du 1er août 2019

- Elaborer un projet sportif territorial