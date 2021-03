La branche professionnelle sport tient son champion

Héritier d’une longue tradition de promotion de l’activité bénévole, le mouvement sportif a longtemps hésité avant d’intégrer le droit commun en matière de droit du travail. La crise due au Covid-19 met en évidence l’intérêt et l’utilité d’une branche professionnelle organisée, compétente et forte.

« Le CoSMoS est la première force patronale du sport. Nous avons 97,5 % de représentativité des employeurs de la branche sport. Et ce n’est pas nous qui le déclarons mais le ministère du Travail », souligne Laurent Martini, délégué général du CoSMoS (Conseil social du mouvement sportive, ndlr). Une belle réussite pour une organisation créée en 1997, qui est montée progressivement en puissance pour devenir un acteur majeur de la mise en place de la Convention collective nationale du sport (CCNS) adoptée en 2005. Convention qui sera étendue à tous les employeurs de la branche professionnelle du sport en 2006.

Quand on parle d’unité et de solidarité du sport, le CoSMoS en est une illustration aboutie. Bien qu’initié par le mouvement sportif associatif, il rassemble aujourd’hui dans ses trois collèges le sport associatif et fédéral, le sport professionnel, les loisirs marchands et l’événementiel sportif. Ainsi, au sein de l’organisation patronale, le club de base peut côtoyer Amaury Sport Organisation (groupe organisateur du Tour de France), Paris 2024, les clubs de sport pro ou encore les salles d’escalade et de fitness. Une proximité entre petites et grosses structures, amateurs et professionnels, qui garantit une représentation équilibrée des forces en présence et une action au bénéfice de toutes les composantes malgré leur diversité.

« En tant qu’organisation patronale du sport, nous avons quatre missions principales : accompagner, représenter, négocier et construire », explique Thibaut Aoustin, responsable des relations institutionnelles et territoires.

Accompagner les structures sportives

Sur le volet accompagnement, le CoSMoS agit comme une sorte de super DRH du mouvement sportif. « Nous conseillons et aidons au quotidien les structures employeuses dans leur professionnalisation. Une équipe de juristes les[…]