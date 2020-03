L’Oise se prend aux jeux

Avec plus de 189 000 licenciés et 70 disciplines sportives dans près de 2000 clubs sportifs, l’Oise est l’un des départements les plus sportifs de France. Rien d’étonnant à ce qu’il soit labellisé Terre de Jeux. Mais il se distingue par son choix d’accompagner les candidatures des communes souhaitant devenir centre de préparation. Un choix payant puisque trente-cinq d’entre elles ont déjà obtenu le label.

Suffisamment proche de la capitale tout en étant à l’écart de la fourmilière parisienne et de ses difficultés de circulation, l’Oise est un territoire idéalement placé pour des équipes nationales qui souhaiteraient venir en stage de préparation des Jeux. L’aéroport de Beauvais, qui dessert plus de 60 destinations en Europe et en Afrique du Nord, est un autre atout pour les délégations étrangères.

Stratégie en 3 axes

Dès février 2018, le département a lancé son plan Oise 24, et ainsi anticipé un projet de promotion des Jeux olympiques et paralympiques avant même que le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) ne décline son propre dispositif. Le département souhaitait ainsi porter une candidature commune pour l’ensemble des projets identifiés comme des potentiels « centres de préparation aux Jeux » (CPJ). Suite à la parution du label « Terre de Jeux » et du cahier des charges des « CPJ », le dépôt direct des candidatures est apparu finalement à la charge des collectivités. Le département s’est donc proposé d’accompagner et de coordonner l’ensemble des porteurs de projets selon une stratégie déclinée autour de trois[…]