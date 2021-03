L’économie circulaire gagne les équipements sportifs

Intégrer l’économie circulaire dans ses projets, c’est miser sur des énergies et matériaux biosourcés et renouvelables, parier sur le recyclage et le réemploi, l’entretien et la multifonctionnalité des bâtiments. Les chantiers de Paris 2024 ont adopté cette dynamique, qui concerne aussi des projets territoriaux.

Le cercle plutôt que la ligne. Dans l’économie linéaire, la nôtre, on extrait, on transforme et on utilise la ressource sans compter, avant de la jeter. L’économie circulaire, au contraire, veut limiter le gaspillage et l’impact environnemental, en dopant l’efficacité de l’énergie ou des matériaux à tous les stades de la vie des bâtiments. Les enjeux sont énormes. La France vise la neutralité carbone en 2050. Le bâtiment y génère un quart des émissions de CO2 et, avec 247 millions de tonnes par an, plus de 70 % des déchets.

95 % des sites olympiques rénovés

Du côté des équipements sportifs, un tiers des 61 % mis en service avant 1995 ont été rénovés. Seuls 38, parmi plus de 270 000 (hors les sites de sports de nature) se sont vu décerner la certification NF HQE qui, depuis 2011, valorise les performances énergétiques, environnementales, de santé et de confort qui leur est dédiée. De feuille de route de l’économie circulaire (1) en plan de relance (2), la loi et la réglementation évoluent et, sur le terrain, les acteurs les plus divers s’emparent des sujets. Comme dans d’autres champs d’innovation, Paris, le Grand Paris et la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) montrent de fortes ambitions.

Premier « geste circulaire », les opérateurs ont choisi de rénover – ou de détourner – plutôt que de construire des bâtiments neufs, en s’appuyant sur 95 % d’infrastructures existantes ou temporaires. Les projets s’inscrivent dans l’économie circulaire. Exemple, le centre aquatique Saint-Denis, qui accueillera des épreuves de natation artistique, water-polo et plongeon, sera, selon le programmateur, modulaire (pour s’adapter à divers usages après les jeux) et autosuffisant, grâce à 5 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Il conjuguera charpente et ossature bois, aménagement intérieur issu de produits recyclés.

« Nous appliquons les principes de l’économie circulaire à tous nos champs d’intervention, de l’écoconception à l’énergie et au chantier en portant, par exemple, une grande attention au recyclage et au réemploi des matériaux. Cela passe par un travail collaboratif avec de

très nombreux opérateurs[…]