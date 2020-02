L’appel de Liévin de l’APELS pour la performance sociale du sport

A Liévin a eu lieu, le 5 février, le premier Forum de la performance sociale du sport, organisé par l’Agence pour l’éducation par le sport (APELS), en lien avec la région Hauts de France avec le soutien du comité régional olympique et sportif des hauts de France. Le forum a réuni 350 acteurs d’une grande diversité (entreprises, dirigeants de clubs, collectivités, éducateurs…).

En Hauts-de-France, depuis 20 ans, des centaines d’acteurs ont été repérés par l’APELS comme sources d’innovation sociale par le sport : apprentissage des valeurs et des savoir-être, construction de parcours de vie, insertion socio-professionnelle des jeunes.

Educateurs sportifs et coachs d’insertion ont expérimenté des programmes d’inclusion pour accompagner les jeunes vers l’emploi. Ainsi de jeunes talents ont pu éclore et réussir au sein de la banque, les transports, le bâtiment.

L’enjeu : mettre en avant l’expertise de ces nouveaux acteurs de l’insertion, venus du sport, en les fédérant, en les outillant, en les professionnalisant. 8 personnalités ont lancé un appel en faisant 6 propositions :

Les entreprises, les organisations patronales et les employeurs doivent s’engager à recruter des jeunes sans diplômes ou peu diplômés, repérés par les clubs sportifs, qui ont des valeurs, des savoir être et une soif d’engagement, leur permettant de surmonter l’obstacle du diplôme et du décrochage scolaire. Les collectivités locales doivent favoriser le rapprochement des acteurs de l’insertion par le sport et des employeurs dans le cadre de plans locaux de la performance sociale du sport. Les clubs et associations sportives qui s’engagent dans des projets sociaux doivent être labellisés et avoir accès à des sources de financements nouveaux et pérennes, et doivent être outillés et formés en conséquence Les services publics de l’emploi, de la formation et de l’orientation doivent se rapprocher et soutenir les clubs de sports sensibilisés et acteurs de l’accompagnement social des jeunes. Le métier d’éducateur sportif doit en conséquence évoluer afin de proposer de nouvelles compétences et qualifications en référence à l’insertion et de l’éducation des plus fragiles. Un plan national de formation est à lancer au plus vite. Une organisation nationale (fédération ou association) de la performance sociale du sport est à lancer, afin d’avoir un interlocuteur national crédible pour l’Etat, les collectivités locales et les acteurs de l’emploi, insertion, formation. Cette organisation permettra de donner une grande dimension nouvelle aux acteurs locaux et nationaux qui s’engagent sur des projets sociétaux.

Avec l’Appel de Liévin, l’APELS « invite toutes celles et tous ceux, pouvoirs publics, entreprises, organisations du sport, acteurs de la société, et l’ensemble des forces vives des territoires à se rejoindre et se retrouver, avec leurs forces, à se mettre en rapport entre eux pour allumer la flamme du sport de demain ».

Liste des personnalités signataires :