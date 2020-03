L'Apels lance une salle de gym virtuelle, solidaire et éducative

Créée en 1997, l’Agence est une organisation nationale d’inclusion par le sport destinée à la jeunesse peu ou non diplômée. Elle permet à des jeunes issus des territoires oubliés d’être reconnus pour leurs savoir-être et valeurs, d’accéder à un emploi durable et de prendre en main leur avenir

L'Apels considère qu'en cette période de crise sanitaire sans précédent durant laquelle chaque secteur de notre vie est touché : familial, économique, social…la solidarité, le partage, la cohésion et le lien seront clefs dans cette période .

Comment préserver le lien ? Comment entretenir son capital physique ? Fortifier son mental ? Comment rester solidaires les uns des autres, tout en vivant cloîtré chez soi ? L'Apels lance "la fabrique du nous par le sport" FAIS NOUS BOUGER