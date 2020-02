"Je sens le besoin pour les élus de coconstruire avec les fédérations" - Ludivine Saillard, FFBB

Ludivine Saillard, chargée des politiques territoriales et des relations collectivités, nous explique son rôle au sein de la Fédération française de basket-ball, notamment en vue des prochains Jeux olympiques.

En quoi consiste votre rôle de chargée des relations avec les collectivités ?

Dans un contexte d’intégration du basket 3x3 à la Fédération en vue des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Tokyo 2020 et Paris 2024, j’ai pour mission de faciliter les relations avec les collectivités territoriales et d’accompagner la mise en œuvre du plan stratégique FFBB 2024.

À ce titre, je soutiens le déploiement d’Opens 3x3 sur l’ensemble du territoire, mais aussi la création et la rénovation de terrains dit « Playgrounds » 3x3 pour le développement de la discipline.

J’accompagne également la[…]