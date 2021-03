Interdire l'accès aux équipements sportifs à une association

L’accès aux équipements sportifs d'une commune a été interdit à une association en raison du comportement de certains de ses membres. La cour administrative d'appel a tranché.

Le maire de la commune de Wasquehal (Nord) avait interdit à l’association Capreau Sports Wasquehal (football) l’accès aux équipements sportifs de la commune, au motif qu’elle avait porté atteinte à l’intérêt du domaine public communal, par des agissements générateurs de troubles à l’ordre public.

L’association avait alors porté plainte pour atteinte au principe d’égalité d’accès des équipements communaux dès lors que d’autres associations sportives continuaient d’en bénéficier.

Or l’instruction a révélé que plusieurs membres de l’association, et notamment son directeur sportif, ont adopté un comportement agressif et menaçant à l’égard d’élus et d’agents de la commune. Ils ont, notamment, pris à partie la maire, accompagnée d’un adjoint, en exerçant sur elle des pressions physiques[…]