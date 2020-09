« Impact 2024 » : 1,5 million d'euros pour financer vos projets

Cet appel à projets encourage les acteurs de terrain issus du mouvement sportif, du monde associatif et des collectivités locales à innover en proposant des projets en groupement. Il s’adresse à toutes les structures de l’intérêt général qui utilisent le sport pour la santé, le bien-être, la réussite éducative, l’inclusion, et le développement durable.

L’appel à projet est ouvert jusqu’au 15 octobre 2020.

Chaque projet doit présenter un caractère d’intérêt général et être mis en œuvre sur le territoire français (métropole et outre-mer).

Il doit mobiliser le sport sous toutes ses formes (sensibilisation aux valeurs du sport, de l’olympisme et du paralympisme, activités physiques et sportives), comme outil d’impact social :

- le sport pour la santé et le bien-être ;

- le sport pour la réussite éducative et l’engagement citoyen de la jeunesse ;

- le sport comme outil d’inclusion, d’égalité et de solidarité ;

- le sport au service du développement durable.

3 options sont ouvertes : 1 projet national, un projet régional, un projet local.