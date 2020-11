"Il n’est pas simple pour un service des sports de se mettre sur une dynamique d’insertion professionnelle" - Gilles Vieille-Marchiset

Démarches d’inclusion par le sport, rôle des collectivités dans ces dispositifs d'insertion, reconnaissance de l'État... Entretien avec Gilles Vieille-Marchiset, sociologue, directeur du laboratoire Sport et sciences sociales de l’université de Strasbourg.





Comment les dispositifs d’insertion par le sport se sont-ils imposés ?

L’initiative provient de l’ébullition associative. Mais à l’origine, l’accès à l’emploi ne figurait pas au cœur des démarches d’inclusion par le sport. Il était surtout question du vivre ensemble et de la citoyenneté. La question de l’insertion se trouvait plutôt à la marge et concernait surtout les métiers du sport. Celui d’éducateur ou d’animateur sportif par exemple, notamment par l’intermédiaire de dispositifs comme les emplois aidés. Depuis peu, les choses ont évolué, sous l’impulsion de quelques structures qui innovent en la matière et ouvrent des perspectives au-delà des métiers du sport : vers les secteurs de la banque, des[…]