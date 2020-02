Handisurf dissout le handicap dans l’eau

L’association Handisurf encadre des séances d’aisance aquatique depuis 2008. Ses représentants ont même créé leur propre méthode d’apprentissage et un diplôme pour la diffuser. Elle est basée sur l’espace-temps de l’enfant et sur le jeu.

« Un enfant sur deux qui ne sait pas nager à l’entrée en 6e ? Je n’ose même pas penser de ce qu’il en est parmi les jeunes souffrant de handicap… ». Directeur et fondateur d’Handisurf, le Bayonnais Jean-Marc Saint-Geours parle en connaissance de cause. Son association a justement démarré sur ce constat. « Notre idée était de familiariser au surf des jeunes souffrant d’autisme. Seulement, nous nous sommes très vite rendu compte qu’un grand nombre ne savait pas nager. Et je parle de jeunes de 6 à 20 ans… »

Aisance aquatique

C’est ainsi qu’est née la « méthode handisurf » d’aisance aquatique. Celui de l’enfant. « Nous nous adaptons à lui si bien qu’il peut[…]