Handiguide le site qui recense l’offre d’activités pour les personnes handicapées

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la ministre des Sports, Roxana MARACINEANU, lance le Handiguide des sports qui recense l’offre sportive adaptée près de chez soi pour toutes les personnes en situation de handicap avec un système de géolocalisation et des trajets d’accès aux structures sportives.

Pour la ministre des sports « Changer le regard sur le handicap est un enjeu de société dans lequel le sport joue un rôle majeur tant pour l’estime de soi, que pour l’autonomie, la réhabilitation ou encore l’inclusion des personnes handicapées. L’accès au sport est un droit pour toutes et tous et je vois cet outil comme un véritable tremplin vers la pratique du parasport »

Cette conviction a guidé la ministre des Sports pour initier le Handiguide des sports. Cette solution numérique permet aux personnes en situation de handicap de trouver de manière simple, fiable, ergonomique et pleinement accessible l’activité sportive la plus adaptée dans leur environnement de proximité.

Le site propose des fonctionnalités (géolocalisation, trajets d’accès aux structures sportives) et des informations à destination des sportifs en situation de handicap et des structures qui proposent une offre de pratique partout sur le territoire. Consultable sur toute forme de terminal, le Handiguide permet aussi le partage d’expériences et l’animation de communautés autour du parasport.