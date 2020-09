Guide de la rentrée sportive en s’adaptant à la crise sanitaire

Pratiquants, organisateurs d’événements, dirigeants d’établissements, le ministère vient de publier un guide de rentrée. Un support pratique et indispensable pour reprendre les activités, le plus normalement possible, en s’adaptant à la crise sanitaire.

Ce guide se décline également en cinq fiches thématiques :

Etablissements publics

Manifestations sportives - Accueil du public

Pratique sportive

Protocole sanitaire

Stagiaires de la formation professionnelle

Par ailleurs, le ministère chargé des Sports a mis à jour son Guide de recommandations des équipements sportifs terrestres, sports d’eau, piscines, centres aqualudiques et espaces de baignade naturels.