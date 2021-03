Guide de la pratique sportive pendant la maternité

« Même si l’idée n’est pas encore suffisamment ancrée dans notre société, la maternité ne signifie pas pour autant l’arrêt de toute activité physique et sportive, bien au contraire ! Que ce soit pour vous détendre, vous tonifier, contrôler votre prise de poids, adoucir les petits maux de la grossesse, vous pouvez et vous devez même continuer à bouger, si votre état de santé vous le permet bien sûr. N’oubliez pas que l’épanouissement du bébé passe aussi par celui de la maman ! » affirme Roxana Maracineanu

Le sport est aujourd’hui reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un facteur déterminant de bonne santé. Faire du sport, c’est prendre soin de son corps, se soucier de son bien-être et de sa qualité de vie. La ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu souhaite que l’activité physique et sportive s’intègre durablement dans le quotidien des Françaises et des Français, à tout âge de leur vie.

C’est pourquoi, la ministre chargée des Sports a souhaité publier un guide sur la pratique d’activités physiques et sportives pendant et après la maternité, avec le concours de professionnels de santé (médecins, gynécologues et sages-femmes), l’appui du Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Etre et de la direction générale de la cohésion sociale.