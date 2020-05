Football : l’entraîneur adjoint peut-il remplacer l’entraîneur lors d’un match ?

Un entraîneur s’était fait sanctionner pour manquement à ses obligations professionnelles lors de deux matchs, car c’est l’entraîneur adjoint qui l’avait remplacé pendant ceux-ci. Un entraîneur adjoint peut-il remplacer un entraîneur lors d'un match ?



L'entraîneur s’était défendu en indiquant qu’il n’était pas défendu à l’entraîneur adjoint d’avoir un rôle actif. Mais la cour a jugé que, lors des deux matchs litigieux, l’entraîneur principal n’avait pas eu la responsabilité réelle de l’équipe, mais qu’il s’était contenté d’assurer le protocole d’avant-match, qui ne consiste qu’à serrer des mains, et la conférence de presse, ce qui ne fait pas l’essentiel de l’activité d’un entraîneur.

Ainsi, s’agissant des plus importantes de ses missions (présence active sur le banc de touche et instructions données aux joueurs depuis la zone technique pendant le match), c’est l’entraîneur adjoint qui les avait assurés, alors qu’il ne dispose pas du diplôme exigé, et qu’il est[…]