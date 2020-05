Financement des équipements : l’agence précise ses critères

Dans trois notes de service, l’Agence nationale du sport a défini ses critères pour les financements accordés en faveur des équipements sportifs et des sportifs territoriaux et fédéraux. 59,1 millions d’euros sont consacrés aux projets sportifs territoriaux.

Au niveau national, 20 millions d’euros sont consacrés pour les équipements sportifs de niveau local hors outre-mer et Corse. Sont concernés les territoires en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et les zones de revitalisation rurale (ZRR) sous réserve que ces territoires soient jugés carencés par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).

Équipements structurants en QPV et en ZRR

15 millions d’euros sont destinés aux équipements structurants, aux équipements sinistrés et à la mise en accessibilité (2 millions d’euros). Sont visées les piscines en sachant que les projets intégrant un bassin d’apprentissage de la natation ou concernant un bassin mobile d’apprentissage[…]