Fédérations et clubs sportifs en souffrance

Pour convaincre Bercy sur l’impact de la crise sanitaire sur le modèle économique du mouvement sportif, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a lancé via les fédérations une large enquête auprès des 155 000 clubs de l'Hexagone, tant professionnels d'amateurs. Il s'agissait pour le CNOSF d'évaluer les conséquences liées à la crise sanitaire, que ce soit sur les licences, l'activité régulière ou les ressources des clubs.

L’enquête démontre que 26% des clubs ayant répondu ne constatent pas une perte significative d’adhérents en 1 an, 74% d’entre eux déclarent en revanche et en moyenne une perte de 26% de licenciés en raison de l’épidémie. Au-delà de la perte de cotisations, 78 % des clubs confirment avoir enregistré une perte économique sur d’autres secteurs tels que la baisse de ressources liées au partenariat et au mécénat, la réduction voire la suppression totale de revenus de billetterie ainsi que la diminution de subventions…

Par contre rien sur l’impact économique global. Certes il y a une perte de recettes mais de l’autre coté une baisse des charges compte tenu de l’absence d’activités. En sachant que les clubs salariés ont bénéficié de mesures de droit commun, au final l’enquête ne met pas en évidence l’impact sur le modèle économique des clubs, des comités ou des fédérations. Certains clubs d’ailleurs dont l’activité repose sur le bénévolat ont fait des économies, d’autres dont une partie plus importante des recettes proviennent d’actions événementielles sont plus en souffrance. Plus compliqué en revanche pour les comités les ligues et les fédérations.