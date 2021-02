Équipements sportifs : profitez de la relance !

Cent milliards d’euros ! C’est le montant du plan de relance « exceptionnel » annoncé en septembre 2020 par le Gouvernement (1), « afin de redresser rapidement et durablement l’économie française ». Trois volets principaux ont été dégagés : « l’écologie, la compétitivité et la cohésion ». À coups de tribunes médiatiques, de courriers aux ministères et autres petites phrases distillées ici ou là, le monde du sport a bataillé ferme pour bénéficier d’un plan spécifique, comme ce fut le cas de la culture et d’autres secteurs d’activité, au sortir du premier confinement. En termes chiffrés, les mesures sport, dans ce cadre, s’élèvent à 132 millions d’euros sur deux ans. Soit 0,13 % du montant affecté à la relance, une proportion encore inférieure à celle des moyens alloués au sport dans le budget de la nation : 0,3 %.

Ce plan (1) spécifique vise cinq cibles : la création d’emploi dans le cadre du plan Jeunes (40 millions d’euros), l’accompagnement des jeunes les plus défavorisés vers les métiers du sport et de l’animation Sésame (12 millions d’euros), les aides à la transformation numérique des fédérations sportives (8 millions d’euros), le soutien aux fédérations et clubs (21 millions d’euros), et enfin la transition énergétique des équipements sportifs (50 millions d’euros).

Plan Marshall des équipements

Cette dernière est particulièrement attendue du côté des représentants des collectivités territoriales qui, à l’image de Marc Sanchez, président de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes), demandent depuis des lustres « un plan Marshall des équipements ». Et pour cause, « en raison de son vieillissement, l’état du parc des équipements sportifs français nécessite de lourdes opérations de réhabilitation, et cela dans tous nos territoires », souligne-t-il, dans un contexte où les collectivités sont propriétaires de 80 % du parc.

Sur 272 000 équipements sportifs bâtis, près de 40 % datent d’avant 1985 et 61 % ont plus de vingt-cinq ans. De même, selon le recensement des équipements sportifs (RES), 70 % n’ont jamais bénéficié de gros travaux. Ce serait particulièrement le cas de 40 % des équipements aquatiques et plus particulièrement ceux à destination de la pratique sportive et/ou d’apprentissage de la natation (hors bassins ludiques, ­toboggans) construits avant 1975. Et de 62 % d’entre eux, sortis de terre avant 1985.

Dans une lettre conjointe datée du 28 août 2020 et adressée au Premier ministre Jean Castex, les représentants « sports » des associations d’élus – Association des maires de France (AMF), Régions de France, Assemblée des départements de France (ADF), France urbaine, Andes – ont haussé le ton : « En 2015, la Cour des comptes estimait le coût total de rénovation du parc existant à 21 milliards d’euros », soulignaient-ils. « Or dans le même temps, nous ne pouvons que regretter la baisse constante du budget de l’État alloué en faveur des projets d’équipements de nos collectivités, passant de 68 millions d’euros en 2013 à 40 millions d’euros en 2020.

À titre d’exemple, en 2019, ce sont plus de 174 millions d’euros de demandes de subventions qui ont été sollicitées sur des projets d’équipements structurants, pour seulement 15,5 millions d’euros de crédits alloués. Concernant les bassins de natation, même constat.

Lors de cette même session, 83 dossiers ont été déposés avec une demande atteignant 67,8 millions d’euros et un montant total attribué de 20 millions d’euros (dont 14 millions d’euros au titre du plan Aisance aquatique) ».

ANS : 50 M€ sur deux ans

Si le plan Marshall espéré semble relever de la douce utopie, la rénovation énergétique des équipements sportifs structurants (salles multi­sports, salles spécialisées, piscines…) bénéficiera toutefois d’un soutien financier de l’État, dans le cadre de ce plan de relance. En complément des crédits de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), l’Agence nationale du sport (ANS) sera donc dotée d’une enveloppe de 50 millions d’euros répartie à parts égales sur 2021 et 2022.

À la mi-janvier, les modalités opérationnelles n’étaient toutefois définies qu’en partie. Une note de service précisant l’ensemble des critères, procédures, modalités de financement et calendrier ne devrait être annoncée que courant février 2021. « Les critères d’éligibilité des projets de rénovation d’équipements sportifs s’inscriront en cohérence avec la circulaire (2) de novembre 2020 sur la DSIL pour les bâtiments des collectivités territoriales », rapporte le ministère de l’Économie et des Finances, sur son site internet.

Dans ce texte, il est notamment question de priorités territoriales, parmi lesquelles les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes rurales. À ce titre, l’ANS nous a confirmé que « tous les territoires sont éligibles avec une priorité pour les territoires carencés ». Par ailleurs, les travaux devront être engagés rapidement. « L’opération proposée sera appréciée à travers son niveau de maturité et son calendrier de mise en œuvre », avec mention d’une « livraison prévisionnelle avant le 31 décembre 2022 ». De la même façon, un « cofinancement des projets » sera ­préconisé.

Un plan Jeunes de 40 millions d’euros Un plan Jeunes figure également au programme du versant sport du plan de relance. Le slogan : « 1 jeune, 1 solution ».

La mesure est destinée à soutenir la création de 2 500 emplois prioritairement pour les jeunes de moins de 25 ans au sein des associations sportives locales d’ici à 2022. Il s’agira « d’animer la reprise de l’activité et le développement du tissu associatif sportif », souligne le Gouvernement qui ajoute que « les emplois aidés cofinancés par l’Agence nationale du sport génèrent un taux de pérennisation dans l’emploi en CDI de près de 80 % ». Dans une note datée du 17 septembre 2020*, la Fondation Jean-Jaurès précise « que les politiques de soutien à l’emploi prévues dans le plan de relance ne sont pas inintéressantes (mais) ne compensent pas les quelque 28 000 emplois aidés – qui ont représenté près du tiers des emplois associatifs sportifs – et dont la suppression massive depuis 2017 a mis de nombreuses associations en difficulté ».

Pour en savoir plus sur le dispositif, rendez-vous sur : www.1jeune1solution.gouv.fr/emplois * Note de la Fondation Jean-Jaurès du 17 septembre 2020.

Économies d’énergie

Autres certitudes : le dispositif ciblera les opérations permettant de réduire la consommation d’énergie d’équipements sportifs structurants (gymnases, piscines, salles spécialisées, dojo, etc.) « de façon significative ». C’est-à-dire d’au moins 30 %, par rapport à la consommation d’énergie initiale de référence, grâce à des travaux d’isolation, de chauffage, etc.

Les bénéficiaires potentiels seront les collectivités territoriales et leurs groupements (communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ­départements, régions, etc.) ou leurs mandataires ainsi que les fédérations sportives, les associations sportives affiliées et les groupements d’intérêt public agissant dans le champ du sport. Mais « seules les opérations dont l’exécution n’a pas débuté à la date de la demande de subvention sont éligibles », précise Bercy. Et l’ANS d’insister : « Les travaux ne doivent pas avoir débuté au moment du dépôt du dossier auprès des services déconcentrés de l’État en charge du sport », nous rapporte-t-elle.

« Mais les études devront être bien avancées pour que les travaux puissent être engagés très vite en cas d’obtention de subvention (niveau avant-projet détaillé/définitif minimum) ». Dans tous les cas, il s’agit de se rapprocher de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ou de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) (3). Ces services déconcentrés de l’État instruiront les demandes de subvention sous réserve de leur éligibilité et accompagneront les acteurs dans le montage du dossier.

Enfin, l’ANS rappelle que ses aides « sont cumulables avec d’autres soutiens financiers (État, régions, départements, autres structures publics et privées), excepté avec les aides européennes (Feder/Feader/Leader) ».

La DSIL 2021, en pratique Instituée en 2016, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) permet de financer les grandes priorités d’investissement des communes ou de leurs groupements. À noter que les associations ne sont pas éligibles à la DSIL. L’aspect rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies renouvelables fait partie des six familles d’opérations ouvertes à un financement au titre des « Grandes priorités thématiques d’investissement ». Pour rappel, les demandes de subvention DSIL doivent être effectuées à partir de la plateforme : demarches-simplifiees.fr. À l’orée de cette année 2021, des circulaires préfectorales – à l’image de celle de la Seine-Maritime (bit.ly/2LrrsrT) – précisent les modalités de dépôt des demandes et les conditions d’attribution des subventions pour l’appel à projets 2021 commun à la DETR, la DSIL « classique », la DSIL « plan de relance » et la DSIL « rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités locales ».

Lancement imminent

À la mi-janvier, à l’exception de quelques collectivités – telles qu’Agde (Hérault) qui travaille sur le sujet depuis le début du mois de décembre – les DRDJSCS ne semblaient pas crouler sous les demandes d’information. « Je ne suis pratiquement pas sollicité pour le moment puisque je n’ai reçu que deux demandes de renseignements écrits et trois ou quatre par voie orale », témoignait un conseiller d’animation sportive, correspondant DRDJSCS sur la thématique des équipements sportifs. Lequel, au passage « n’avait pas eu connaissance » de l’instruction de novembre 2020.

Même son de cloche pour l’un de ses confrères : « J’ai eu quelques sollicitations, deux ou trois, ce qui est la moyenne aussi sur les autres appels à projets de l’ANS. Les questions portent sur l’éligibilité principalement (type de portage, nature des travaux éligibles…), les taux de financement et le calendrier ». Celui-ci reste d’ailleurs à préciser : le dépôt des demandes de subvention devrait pouvoir être effectif courant février-début mars 2021. Quant aux choix des bénéficiaires et des montants de subvention, il sera communiqué « au cours du 2e semestre 2021 ».

