Mise en place des CDESI, attrait touristique, collaboration avec le mouvement sportif, entretien avec Florence Péchevis, vice-présidente déléguée à l’éducation, à la jeunesse et aux sports.

Votre politique de promotion des sports de pleine nature vous permet-elle d’attirer des touristes malgré la concurrence de votre voisin maritime ?

Le tourisme vert intéresse de plus en plus de touristes. Les deux départements de Charente et Charente-Maritime ont décidé de s’unir en fusionnant leurs agences de développement du tourisme. Désormais, Charentes tourisme fait la promotion de l’offre des deux départements. L’objectif est bien entendu que la Charente puisse bénéficier des touristes de la côte atlantique et que la Charente-Maritime réponde également à une demande de tourisme vert. Il est encore trop tôt pour voir les effets de cette fusion mais les premiers chiffres de fréquentation sont encourageants.

Comment travaillez-vous avec le mouvement sportif ?

La[…]