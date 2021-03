Dans le Nord, une maison itinérante

L’association DK Pulse conçoit des programmes d’activité physique adaptée, destinés à des populations en affection de longue durée ou sédentaires. Elle part à leur rencontre, à bord d’un bus sport-santé baptisé APA Mobile, spécialement aménagé.

« Si tu ne viens pas au sport, le sport viendra à toi.» Le message affiché sur les portes latérales de l’APA mobile sonne comme une invitation au mouvement ! Et à entrer dans ce bus original. À l’intérieur, les sièges ont été remplacés par des vélos semi-allongés, des ergocycles, rameurs et autres plateformes de renforcement musculaire. Au volant, l’association DK Pulse, fondée et dirigée par Sandra Pit, diplômée d’un Master APA (activités physiques adaptées), d’un diplôme universitaire de réadaptation cardiaque. DK ? « Comme Dunkerque », répond-elle du tac au tac puisque l’APA mobile se déplace dans les quartiers prioritaires de la communauté urbaine de Dunkerque (Nord) et dans les communes excentrées de[…]