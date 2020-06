Dans l’Aisne, le savoir rouler cherche à se pérenniser

L’Aisne s’est positionnée en 2019 comme un territoire-pilote du programme « Savoir rouler à vélo ». Associant de nombreux partenaires, le dispositif centré sur quatre écoles de Laon va être étendu en 2020. Avant de devoir trouver des financements pour être pérennisé.

Dans l’Aisne, l’impulsion a été donnée par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). Précisément celle d’un agent, ancienne championne de BMX, très sensibilisée à l’importance de former les plus jeunes au savoir rouler à vélo. L’opération est baptisée Vélojem. Pour sa déclinaison pratique, la préfecture s’est appuyée sur l’association A Laon Bike (lire l’encadré) et une multitude de partenaires : le ministère des Sports bien sûr, mais aussi l’Éducation nationale, la direction départementale des territoires de l’Aisne,[…]