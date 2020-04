Covid-19 : les recommandations du Haut Conseil de la santé publique pour les activités physiques et sportives

Dans un avis daté du 24 avril le Haut Conseil de la santé publique fait un certain nombre de préconisation pour la pratique des activités physiques et sportives.

Le HCSP recommande d’organiser les activités physiques extérieures (vélo, footing) en respectant une distance de sécurité permettant de protéger les personnes ne pratiquant pas cette activité sportive. En conséquence, ces activités doivent être pratiquées dans des zones de faible densité de population, ou si possible dans des espaces dédiés, permettant d’éviter le croisement avec d’autres personnes, et en respectant une distance nettement supérieure à un mètre (ex. 5 m pour une marche rapide et 10 m pour un footing ou une pratique du vélo).

La reprise éventuelle des activités sportives individuelles intérieures (gym, danse, tennis, athlétisme, natation, etc.) doit tenir compte des capacités d’organisation, de ventilation et de respect d’une distance physique suffisante (ex. 4m2 par personne environ). Le HCSP préconise d’éviter le croisement ou le regroupement des personnes

Pas de sports de contact et pas de sports collectifs

Les activités sportives individuelles extérieures peuvent reprendre en veillant au respect strict des mesures de distanciation physique et d’hygiène des mains du fait du risque de transmission manuportée directe ou indirecte (balles...).

Les activités collectives ne pouvant pas respecter une distance physique suffisante, les activités de contact et les activités aquatiques pouvant générer des aérosols ne devraient pas être autorisées à la reprise dans un premier temps.

Le HCSP ne recommande pas la reprise des sports collectifs dans une première phase du déconfinement. Il déconseille l’ouverture des vestiaires sportifs collectifs, lieux potentiels de contamination.

Quant au sport pro, les activités peuvent reprendre avec des règles spécifiques permettant de garantir la sécurité de l’ensemble des athlètes et après un examen médical attentif du fait de l’arrêt brutal des entraînements.

Quant aux piscine, lire l’article Les piscines publiques vont-elles pouvoir rouvrir ?