Confinés mais sportifs !

À Chenôve, en Côte-d’Or, le sport ne s’arrête pas avec le confinement. Les éducateurs sportifs de la ville réalisent et mettent en ligne, chaque jour, des séances d’activité physique. Pour que chacun puisse pratiquer à distance.

« Ils sont comme des lions en cage », sourit Brigitte Popard, première adjointe au maire de Chenôve, en charge notamment de la cohésion sociale et des sports. « Ils », ce sont les six éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (Etaps) de cette ville de 13 900 habitants, située en périphérie sud de Dijon (Côte-d’Or).

Séances de sport quotidiennes

Avec les confinements, ces éducateurs sportifs se sont mués en acteurs-réalisateurs de séances d’activités physiques. Elles étaient proposées d’abord toutes les deux semaines entre mars et mai 2020. Puis avec le reconfinement de la fin octobre, le rythme est devenu[…]