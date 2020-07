Charente : le sport pleine nature !

La Charente est connue dans le monde entier grâce au festival de la bande dessinée d’Angoulême et à ses deux fleurons viticoles

que sont le cognac et le pineau. Récemment, le rugby professionnel s’y est développé avec la montée en Pro D2 du Soyaux Angoulême Rugby Charente. Mais c’est surtout sur la richesse des paysages naturels que le conseil départemental a choisi de mettre l’accent en orientant sa politique sur le développement des sports de pleine nature.

La Charente offre des paysages naturels très diversifiés : du karst de La Rochefoucauld, domaine souterrain privilégié pour les spéléologues, aux falaises calcaires de « la Vallée des Eaux claires » et de Châteauneuf-sur-Charente, terrains de jeux des grimpeurs qui viennent des quatre coins de la France défier la verticalité. Elle compte également plus de 5 000 kilomètres de sentiers balisés, parcourus chaque année par des milliers de randonneurs, vététistes et autres cavaliers, sans oublier les 63 000 canoéistes qui naviguent sur le fleuve et les rivières du département.

Tous les cycles

Un projet de développement des disciplines du cyclisme a été mené à travers le département en proposant une offre diversifiée de pratiques. Cinq bases VTT sont réparties sur l’ensemble du territoire et il existe même un tour de la Charente en VTT qui représente 650 km de chemins balisés, sans oublier les trente-cinq boucles pour les[…]