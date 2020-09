Chanteloup expérimente les coachs d’insertion par le sport

À Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), le sport devient un outil de prévention et d’insertion à part entière. Depuis quelques mois, avec le soutien du conseil départemental, les services de la ville se mobilisent autour d’un nouveau dispositif de coach d’insertion par le sport.

Le programme de coachs d’insertion par le sport a été lancé en 2019 par l’Agence pour l’éducation par le sport (Apels). L’idée de départ ? « Dans nos villes, un potentiel incroyable de jeunes acquiert des valeurs grâce au sport et aux éducateurs », constate Jean-Philippe Acensi, son président. « Un jeune qui s’implique dans son sport développe pour cela, une énergie, de la rigueur, etc. Autant de qualités et de compétences qui sont utiles pour un parcours de formation ou pour évoluer dans une entreprise ». Il s’agit juste, en quelque sorte, de les transférer dans cette perspective d’insertion.

Parcours d’employabilité

C’est tout le[…]