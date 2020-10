Centre de Préparation des Jeux : 619 sites sportifs retenus

Tous les candidats ont été informés lundi par un courrier. Sur la base des dossiers renseignés par les site d’accueil et suite à l’instruction conduite par le COJO 4 réponses étaient possibles :

décision favorable ;

décision favorable sous réserve de la livraison des travaux conformément au projet annoncé ;

décision en attente d’une justification d’engagement des travaux ou de mise en conformité vis-à-vis du cahier des charges ;

décision défavorables.

Au final 619 site ont été désignés Centre de Préparation des Jeux par le COJO Paris 2024 et pourront de ce fait potentiellement accueillir des délégations sportives internationales dans le cadre de leurs préparations aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les 619 site représentent 415 territoires labellisés « Terre de Jeux 2024 ». La totalité des régions et des départements (soit 95 sur 101) ayant candidaté sont représentés dans cette sélection.

Dès la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, les délégation d’athlètes du monde entier vont prendre leurs marques sur le territoire français, au sein de 415 collectivités territoriales labellisées CPJ.