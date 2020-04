BougezChezVous : comment faire ?

Jeudi 26 mars le mouvement sportif français (ministère des Sports, CNOSF, CPSF, Paris 2024) a lancé sur ses réseaux sociaux un premier live avec Martin Fourcade, quintuple champion Olympique de biathlon et président de la Commission des Athlètes de Paris 2024. Ce live était animé par Brice Guyart, double champion olympique d’escrime et manager athlètes et directeur de projets au sein de Paris 2024.

Le but de cette initiative est de fédérer et de valoriser de nombreux conseils autour de l’activité physique chez soi mais surtout, de créer un échange continu entre les athlètes et les Français, pour maintenir un lien et une opportunité de rassemblement dans cette période particulière de confinement.

La ministre des sports propose également sur le site du ministère quelques bonnes idées telles que :

remplacer une heure de temps passé assis (soit en une fois, soit en plusieurs fois, autant de fois que vous voulez) par une heure d’activité physique (même à faible intensité).

faire du renforcement musculaire avec une chaise, des bouteilles d’eau remplies, une marche d’escalier ;

utiliser le mobilier à disposition, par exemple les chaises, pour faire régulièrement des étirements ;

nettoyer, astiquer, balayer…les tâches ménagères sont des activités physiques ;

faire quelques activités qui favorisent l’équilibre : par exemple se brosser les dents sur une seule jambe ;

faire son potager ;

utilisez vos escaliers...

Un peu plus sophistiquées, les applications gratuites proposées aussi par le ministère :

Be Sport (disponible sur Apple Store et Google Play)

Activiti by My Coach (disponible sur Apple Store et Google Play)

Goove app (web-application disponible sans téléchargement)

Il y a aussi toutes les initiatives fédérales.