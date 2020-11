Blagnac veut développer son portail « sports »

La ville de Blagnac dispose depuis plus de six ans d’un portail web multisports. Mais pour l’heure, la réservation et le paiement de créneaux n’y sont possibles que pour les courts de padel et le trinquet. À l’occasion de la réhabilitation de sa piscine, Blagnac envisage une offre plus développée et réactive.

À Blagnac, près de Toulouse, la ville peut s’enorgueillir d’avoir de nombreux équipements sportifs. Pour mieux les gérer, en 2013, elle a inclus la demande d’un portail de vente et de réservation en ligne à l’appel d’offres qu’elle lançait pour le système de caisses et contrôle d’accès à la piscine et à la patinoire.

Achat de tickets en ligne

Ce portail accessible sur la plateforme web d’Elisath, le prestataire retenu, est, depuis, commun à la piscine, la patinoire, le trinquet (salle de pelote) et les courts de padel et de tennis. Mais avec des fonctionnalités différentes : les usagers peuvent acheter des tickets d’entrée pour la piscine ou la patinoire ou renouveler leur abonnement, mais ne peuvent pas y réserver de créneaux.

Les joueurs[…]