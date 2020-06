Avec 380 602.66 € l’appel aux dons soutenu par le ministère des sports vire au flop

Un mois après le lancement de l’opération d’appel aux dons « Soutiens ton club », soutenue par le ministère des Sports, la Fondation du Sport Français, le Comité National Olympique et Sportif Français, le Comité Paralympique et Sportif Français, l’Agence nationale du sport, l’association des Maires de France, France Urbaine, l’association des département de France et l’association des régions de France l’heure du premier bilan est venue. Le seul appel aux dons soutenu par un ministère !

Lors du lancement de l’opération nous avions indiqué que « Le montant des dons sera certainement un bon indicateur du poids des clubs sportifs dans le cœur des français » Nous avons la réponse ! 2 centimes par licencié !

Il convient de rappeler que pour l’instant l’opération coute plus qu’elle ne rapporte puisque le mouvement sportif a mobilisé une enveloppe de 1,4 millions d’euros pour l’opération. 800 k€ sont consacrés à la communication, 300 k€ aux fédérations en difficulté, 200 k€ dans le cadre du partenariat avec RMC et effectivement 100 k€ qui abondent la caisse de solidarité.

Qu’en est-il du plan de relance annoncée par la ministre des sports ? Karim Herida, directeur de cabinet de la ministre des Sports, a tenté de rassurer : "Le gouvernement prépare un plan de relance à destination des associations sportives." On attend avec impatience mais d’après nos informations il n’y aura pas de plan de relance mais un fonds de solidarité.