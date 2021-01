Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère des Sports, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’Agence nationale du Sport (ANS), l’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ainsi que le Comité paralympique et sportif français (CPSF), coopèrent dans le cadre de l’appel à projets « Sport et coopération décentralisée » à destination de l’ensemble des collectivités territoriales françaises et de leurs partenaires étrangères qui font du sport un levier de développement durable. L’appel à projets "sport et coopération décentralisée" est ouvert entre le 7 janvier et le 7 avril 2021

Cet appel à projets vise à :

- Soutenir les partenariats internationaux entre collectivités et l’intégration des pratiques sportives dans la vie locale ;

- Favoriser le sport comme outil de mise en œuvre des politiques publiques territoriales, dans l’esprit des valeurs olympiques et paralympiques et des ODD ;

- Contribuer à impliquer les autorités locales du monde entier dans la dynamique des Jeux Paris 2024 ;

- Valoriser l’expertise territoriale française en matière de sport.

2 champs d’intervention

Les projets devront s’inscrire dans l’un des deux ou dans les deux champs d’intervention suivants :

- Champ d’intervention n°1 : Faire du sport un levier de développement durable des territoires, en cohérence avec l’Agenda 2030

- Champ d’intervention n°2 : Renforcer mutuellement les capacités sportives des territoires pour développer l’accès au sport pour tous

Le cofinancement accordé par la DAECT sera au maximum de :

- 50 % du coût total du projet, pour les projets avec des pays éligibles à l’aide publique au développement (APD) ;

- 70 % pour ceux avec des pays éligibles à l’APD et désignés comme prioritaires par le CICID ;

- 30 % pour ceux avec des pays non éligibles à l’APD.