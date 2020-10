Angers optimise la gestion de ses équipements

Finies les clés. Finis les agents affectés à un équipement donné. Vingt emplois en moins… En 2018, la ville d’Angers a réorganisé son service salles et stades de sport. À la clé, 500 000 euros d’économies par an.

Entre dialogue social et négociations, la réorganisation du service salles et stades de la ville d’Angers (Maine-et-Loire) s’est étalée sur plus de deux ans et demi. « Elle est en place depuis le 1er septembre 2018 », resitue Emmanuel Mousset, le directeur des sports. À l’époque, la suppression de vingt postes avait largement cristallisé les débats, dans un service passé de cent équivalents-temps plein (ETP) à quatre-vingts. « Elle a concerné des fins de contrat et des départs en retraite », précise-t-il.

Équipes tournantes

Auparavant, chaque agent était affecté à un équipement – le même chaque jour – tout au long de la journée. Désormais, la ville a installé des « équipes tournantes qui s’occupent notamment du ménage le matin. L’agent est présent au[…]