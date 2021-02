Agde mise sur 30 % de participation de l’État

La ville d’Agde présente la particularité de s’être rapidement plongée dans le dossier plan de relance du Gouvernement. S’appuyant sur une mission « cofinancement », elle a profité de la période de préparation budgétaire pour lister, tambour battant, les projets à présenter.

Le stylo en main, les techniciens agathois n’attendent plus que les dossiers à remplir… Dès le 15 décembre dernier, le conseil municipal d’Agde (Hérault) a approuvé une délibération portant sur les projets susceptibles de se conjuguer avec le plan de relance gouvernemental. Et ce, dans les domaines suivants : la rénovation énergétique des bâtiments publics, la culture et le patrimoine, et enfin l’écologie et la protection de la biodiversité. Les projets en question s’inscrivent dans des programmes annuels ou ­pluriannuels portant sur la période 2021-2025 pour un total de dépenses estimé à 9 073 500 euros HT.

Recherche de financements publics

Dans son travail, la[…]