Accident de service et rechute de l'état de santé d'un professeur d'EPS

La cour administrative d’appel de Nantes a jugé, en date du 19 janvier 2021, que la rechute de l’état de santé d’un professeur d’EPS ne peut pas être imputée à un accident de service dont il a été victime 43 ans plus tôt.

Un professeur d’EPS a été victime d’un accident de service en 1968. En 2015, à presque 70 ans, il a demandé qu’une rechute de son état de santé soit déclarée imputable à son accident de 1968.

Or il ressort de l’expertise médicale que « les signes actuels cliniques et échographiques de lésion du sous-épineux et du sous-­scapulaire ne peuvent être mis en relation directe et surtout exclusive avec les accidents de travail de M. C., ex-professeur de sport ayant beaucoup pratiqué de sports traumatisants pour l’épaule et désormais quasi-­septuagénaire ».

Cette même expertise relève également que si ces accidents de travail ont pu jouer un rôle dans cette rechute, les nouveaux troubles constatés constituent « un tableau dégénératif évoluant[…]