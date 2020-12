Accessibilité : l’Aréna 2 vise l’universel

Au nord de Paris, porte de la Chapelle, l’Aréna 2 promet d’être l’un des équipements phares des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Durable, paysagère, économe, la salle polyvalente de 8 000 places vise aussi l’accessibilité universelle.

Couronne claire à 360°, toiture végétale, matériaux biosourcés… l’Aréna 2, en projet près de la porte de la Chapelle, respecte les objectifs paysagers et environnementaux de la ville de Paris, son maître d’ouvrage, et de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo). La halle sportive, qui accueillera en 2024 les équipes olympiques de badminton, parabadminton et parataekwondo, s’inscrit aussi dans la stratégie d’accessibilité universelle des Jeux olympiques et paralympiques.

Cahier des charges

En amont, le cahier des charges s’est enrichi des conseils d’associations représentant des handicaps moteurs, sensoriels, psychiques ou mentaux… « Nous avons élargi au maximum le spectre des difficultés pour viser,[…]