À Rosporden, une aide financière à l’activité trop peu utilisée

La ville de Rosporden met à disposition des familles précaires une aide financière pour favoriser l’inscription dans une association sportive conventionnée. Baptisé Pass’Loisirs, ce dispositif ne rencontre pas véritablement son public. Contre toute attente…

Comptant plus de 2 200 licenciés parmi les 7 676 habitants et plutôt bien dotée en termes d’équipements, Rosporden, dans le Finistère Sud fait volontiers partie des « villes sportives ». Depuis une dizaine d’années, le conseil municipal propose, à ses administrés les plus précaires, un coup de pouce financier pour faciliter leur inscription dans une association sportive ou culturelle. Son nom : le Pass’Loisirs. À l’époque, l’objectif était d’augmenter l’activité sportive en dehors de l’école, puisque seulement un tiers des[…]