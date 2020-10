À Créteil, le squash ne fait pas de complexe

Alors qu’il n’était à l’origine qu’un complément d’offre au sein du centre Marie-Thérèse Eyquem de Créteil, le squash apporte aujourd’hui un tiers des recettes de cet équipement municipal et s’avère être un élément de notoriété.

À Créteil (Val-de-Marne), le centre Marie-Thérèse Eyquem (CMTE) a été construit en 1981, «une époque où le tennis fonctionnait très bien ». Pourtant, cela n’a pas empêché cette commune de prévoir aussi des courts de squash dans ce complexe, dès l’origine, afin de compléter l’offre.

Aujourd’hui, le CMTE compte autant de courts de squash que de terrains de tennis – cinq –, tous fraîchement rénovés et nettoyés quotidiennement. Ils côtoient quatre courts de badminton, trois stands de tir, une salle de musculation et deux saunas, plus un dojo créé dans un ancien local commun résidentiel (LCR) attenant.

«Le squash et le badminton fonctionnent bien, alors qu’on a assisté à une grande baisse de la pratique du tennis et que la salle de musculation est concurrencée par les salles privées », indique Jocelyne Lesage, responsable de l’équipement[…]