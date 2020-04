À Brest l’émergence  d’un réseau sport santé

Prévention, soins, recherche, sous l’impulsion des collectivités territoriales, du CHRU, et de l’université, les acteurs éparpillés sur le territoire ont conventionné pour unir leurs compétences. Avec l’ambition de créer un véritable service de médecine du sport.

«L’idée est de passer du sport par tous, à un sport pour tous », lit-on dans le communiqué de presse. Derrière la formule, se cache d’abord un « diagnostic », comme le souligne Patrick Appéré, adjoint en charge des sports à la ville de Brest (Finistère). Avec d’un côté, « un territoire sportif » : 120 disciplines proposées dans 225 clubs et associations et 100 000 pratiquants entre les licenciés et les autonomes. Et de l’autre des acteurs santé nombreux mais dispersés.

« Nous nous sommes rendu compte que notre ville et métropole était particulièrement fertile en matière de sport-santé, mais avec des acteurs qui finalement[…]