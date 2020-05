6 800 € c’est la perte moyenne estimée des clubs depuis l’arrêt des activités

Selon une enquête « Agir Pour Le Sport Amateur » réalise par Grinta by La Centrale du Sport et le Think tank Sport et Citoyenneté auprès de 3100 clubs, les clubs ont enregistré une perte moyenne de 6800 € de trésorerie depuis l’arrêt des activités.

L’enquête met en évidence que 56 % des clubs s'appuient uniquement sur un engagement bénévole. 46 % ont un budget de moins de 20 000 €. Seulement 16% des ressources des clubs proviennent d’investissements du secteur privé (sponsoring et mécénat). Un peu plus de la moitié du budget provient des cotisations (36,8%) et des subventions (17,6 %).

Selon Julian Jappert, directeur général du Think tank Sport et Citoyenneté : « L’enquête met en évidence les bénéfices de la pratique sportive en club sur le parcours de vie des licenciés et rappelle le rôle fondamental du club amateur en matière de lien social. Si les conséquences économiques de la crise sanitaire sont réelles et que l’incertitude demeure quant à la reprise sportive, des solutions sont

avancées pour faire face à cette situation. En particulier, les licenciés semblent enclins à renforcer leur engagement bénévole dès la rentrée sportive. Une ressource essentielle pour les clubs, sur laquelle s’appuyer ».

Mickaël Bardes, co-fondateur de Grinta by La Centrale du Sport, souhaite faire passer de 16% à 30% en 4 ans la part de financement des clubs amateurs par le secteur privé et annonce le déploiement d’une nouvelle solution numérique qui apportera une nouvelle brique dans le modèle de financement des associations sportives du territoire.