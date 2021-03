150 nouvelles Maisons Sport-Santé labellisées

150 nouvelles Maisons Sport-Santé ont labellisées. 288 le nombre établissements sont ainsi reconnus sur l’ensemble du territoire. Un nouvel appel à projets sera diffusé dans les semaines à venir afin de labelliser au moins une centaine de nouvelles structures, afin de se rapprocher de l’objectif de 500 Maisons Sports-Santé labellisées à l’horizon 2022 fixé par le Président de la République.

Alors que la situation épidémique et la pression sanitaire imposent de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus et que le Gouvernement a fait le choix de laisser l’accès le plus large possible aux activités de plein air, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran et la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu se sont rendus dans une Maison Sport-Santé ce lundi 22 mars pour rappeler que l’activité physique est une thérapie non médicamenteuse indispensable pour lutter contre les effets de la Covid et plus généralement rester en bonne santé.

De nombreuses études ont en effet montré qu’une activité physique régulière conduit à une diminution de l’incidence, de l’intensité des symptômes et de la mortalité dues aux infections virales et plus généralement stimule le système immunitaire.