15 conventions avec des fédérations pour favoriser la pratique sportive des élèves

Quinze fédérations ont signé avec le COJO et le ministère de l'Éducation nationale et des Sports une convention pour faire bouger les élèves. Ces conventions interviennent dans le cadre de la semaine olympique et de l’appel à pratiquer 30 minutes d'activité physique quotidienne.

Les conventions signées par l’État avec les fédérations sportives et associant l'Union sportive des écoles primaires (USEP) et l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) visent à favoriser la pratique sportive des élèves, l'élaboration de ressources pédagogiques et la formation des enseignants. Ces conventions signées au niveau national doivent pouvoir être déclinées au niveau local et favoriser le rapprochement entre écoles et clubs, milieu scolaire et monde sportif.

Les conventions, signées pour une durée de quatre ans, contractualisent l'engagement des signataires afin de favoriser la pratique de l'activité concernée, faciliter l'accès aux installations sportives et accompagner les actions prévues.